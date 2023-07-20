Вучич попросив НАТО захистити етнічних сербів на півночі Косово
Президент Сербії Александар Вучич під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом попросив, щоб Альянс захистив етнічних сербів, які проживають на півночі Косово, через напружену ситуацію в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.
Сербський президент зазначив, що провів дискусії із генсеком Північноатлантичного Альянсу з приводу напруженої ситуація на півночі Косово.
"Ми просили НАТО взяти під свій контроль і забезпечити гідне людини життя на півночі Косово. Столтенберг все вислухав. У нього були заперечення. Я намагався вказати йому на важливі речі. Я просив більшої безпеки для нашого народу в Косово", - сказав лідер Сербії.
Відносини Сербії і НАТО
Варто зазначити, що Сербія "ображена" на НАТО через період війни в Югославії у 1999 році, коли Альянс розпочав бомбардування Союзної Республіки Югославія (Сербія і Чорногорія), намагаючись припинити етнічні чистки на півдні Сербії – у Косові, населеному албанцями.
Сербія активно просувала ідеологему “великої Сербії”, провокуючи та роздуваючи міжнаціональні чвари. Операція НАТО таки досягла своєї мети – Сербія змушена була вивести свої війська з Косова та передати контроль над краєм міжнародному контингенту.
Ситуація на півночі Косово зараз та участь НАТО
Більшість із 50 тисяч етнічних сербів, які проживають у північних муніципалітетах Косово, проігнорували місцеві вибори мерів. На них здобули перемогу етнічні албанці. Серби не прийняли такий результат голосування, тому розпочалися масові акції протесту, які переросли у сутички демонстрантів із поліцією.
НАТО направив у регіон миротворців, однак близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. У НАТО заявили, готові до "будь-яких ситуаці" і будуть "діяти, а не реагувати" у випадку, якщо в країні знову почнуться масові акти насильства. Згодом к-ть військовослужбовців Північноатлантичного Алянсу в регіоні збільшили до 4500 осіб.
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні. Також, Приштина заявила, що скоротить присутність поліції на півночі на 25%.
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