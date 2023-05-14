Вучич погодився на проведення дострокових виборів у Сербії

"Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні, і жодної філософії немає. Ви не виберете, коли відбудуться вибори, тому що це не фонтан бажань і країна не гра, як ви собі уявляли. Якщо ви хочете поговорити, ми готові поговорити", - заявив сербський лідер.

Нагадаємо, під час стрілянини 3 і 4 травня в Сербії загинули 17 осіб, зокрема 8 дітей у початковій школі. Після цього біля всіх шкіл Белграда були розміщені співробітники поліції.

Після цього міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку.

Після чого у Сербії розпочалися масові протести. У свою чергу, Вучич засудив їх і звинуватив опозицію в тому, що вона використовує національну трагедію для просування власних інтересів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.