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Вучич согласился на проведение досрочных выборов в Сербии

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Сербии Александр Вучич согласился на проведение досрочных выборов в стране. Он не исключил, что выборы в Сербии могут состояться до сентября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTC.

"Мы идем на выборы, самое позднее в сентябре, и никакой философии нет. Вы не выберете, когда состоятся выборы, потому что это не фонтан желаний и страна не игра, как вы себе представляли. Если вы хотите поговорить, мы готовы поговорить", - заявил сербский лидер.

Напомним, в ходе стрельбы 3 и 4 мая в Сербии погибли 17 человек, в том числе 8 детей в начальной школе. После этого у всех школ Белграда были размещены сотрудники полиции.

После чего министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку.

После чего в Сербии начались массовые протесты. В свою очередь Вучич осудил их и обвинил оппозицию в том, что она использует национальную трагедию для продвижения собственных интересов.

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Сербия