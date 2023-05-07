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Міністр освіти Сербії подав у відставку після стрілянини у школі

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Неділя 07 травня 2023 21:50
Міністр освіти Сербії подав у відставку після стрілянини у школі Фото: міністр освіти Сербії Бранко Ружич (twitter.com/brankoruzics)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку після стрілянини в одній зі шкіл Белграда. Тоді загинули дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug.

Він надіслав прем'єр-міністру Сербії Ані Брнабич листа з проханням про відставку.

"У тиші триденної національної жалоби, як відповідальна і вихована людина, професіонал у виконанні всіх попередніх громадських обов'язків, як батько і громадянин Сербії, який завжди на моєму першому місці, та згідно зі статтею 23 Закону про уряд, я ухвалив раціональне й гідне рішення в цих обставинах. Я подаю безповоротну відставку з посади міністра освіти в уряді Сербії", - повідомив Ружич.

Нагадаємо, 3 травня у столиці Сербії семикласник вчинив стрілянину в школі, загинули 9 людей.

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