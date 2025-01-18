Не втрималась на підйомнику. На курорті Драгобрат загинула дівчина

На гірськолижному курорті Драгобрат загинула дівчина. Відомо, що вона не втрималась під час підйому на гору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал Mukachevo.net.
На гірськолижному курорті Драгобрат трагічно загинула туристка. За попередніми даними, дівчина втратила рівновагу під час катання на лижах, не втримавшись на бугельному підйомнику.
Фото: на гірськолижному курорті Драгобрат трагічно загинула туристка (mukachevo.net)
Упавши, вона зіткнулася з гострим краєм захисного паркану, що призвело до фатальних наслідків.
За даними порталу, на місці інциденту працює поліція. Свідки публікують фото події, але офіційних подробиць наразі немає.
Причини трагедії з'ясовуються.
Нагадаємо, що на гірськолижному курорті в Україні в суботу, 11 січня, сталась пожежа. Вона тривала майже три години.
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