Не удержалась на подъемнике. На курорте Драгобрат погибла девушка

На горнолыжном курорте Драгобрат погибла девушка. Известно, что она не удержалась во время подъема на гору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал Mukachevo.net.
На горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка. По предварительным данным, девушка потеряла равновесие во время катания на лыжах, не удержавшись на бугельном подъемнике.
Фото: на горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка (mukachevo.net)
Упав, она столкнулась с острым краем защитного забора, что привело к фатальным последствиям.
По данным портала, на месте инцидента работает полиция. Свидетели публикуют фото происшествия, но официальных подробностей пока нет.
Причины трагедии выясняются.
Напомним, что на горнолыжном курорте в Украине в субботу, 11 января, произошел пожар. Он длился почти три часа.
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