Втричі менше кроків. В "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію

В "Дії" розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це "зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:
"Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу", - пише пресслужба.
Для реєстрації на бета-тесті необхідно перейти за посиланням.
Хто може отримати субсидію:
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