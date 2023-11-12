Втричі менше кроків. В "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію

Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:

картку платника податків (РНОКПП) у "Дії";

підстави для отримання субсидії;

не отримував субсидію раніше.

"Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу", - пише пресслужба.

Для реєстрації на бета-тесті необхідно перейти за посиланням.

Хто може отримати субсидію: