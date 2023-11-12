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Втричі менше кроків. В "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію

Фото: в "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дії" розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це "зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:  

  • картку платника податків (РНОКПП) у "Дії"; 
  • підстави для отримання субсидії; 
  • не отримував субсидію раніше.

"Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу", - пише пресслужба. 

Для реєстрації на бета-тесті необхідно перейти за посиланням.

Хто може отримати субсидію: 

  • людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні; 
  • особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди; 
  • внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає без укладання договору оренди; 
  • неповнолітня дитина, яка залишається без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна; 
  • недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку; 
  • індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги. 

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Дия