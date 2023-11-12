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Втрое меньше шагов. У "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии

Фото: у "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" начался бета-тест функции, позволяющей подать заявление о субсидии. Она поможет это "сделать за 7 шагов, а не за 21, как раньше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Присоединиться к бета-тесту может каждый, кто имеет:  

  • карточку налогоплательщика (РНУКПП) в "Дія"; 
  • основания для получения субсидии; 
  • не получал субсидию ранее.

"Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. В галерее перечень, кто может получить помощь", - пишет пресс-служба. 

Для регистрации на бета-тесте необходимо перейти по ссылке.

Кто может получить субсидию: 

  • человек, который зарегистрирован в жилом помещении; 
  • лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды; 
  • внутренне перемещенное лицо, которое фактически проживает без заключения договора аренды; 
  • несовершеннолетний ребенок, который остается без родительской опеки и имеет официального представителя или опекуна; 
  • недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека; 
  • индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

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