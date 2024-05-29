Втрете за останній рік. В Ісландії почалося нове виверження вулкана

Нагадаємо, що це не перше виверження даного вулкану. Раніше ми показували, як відбувалось виверження вулкана минулого разу.

Ми також писали, що в січні цього року виверження вулкана також відбулось в Японії. Там прокинувся Отаке.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.