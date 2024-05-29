Втрете за останній рік. В Ісландії почалося нове виверження вулкана

На ісландському півострові Рейк'янес почалося нове виверження вулкана. Це відбувається вже втрете за останній рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iceland Review.
Викиди магми почалися сьогодні вранці на півострові Рейкʼянес, що розташований поблизу міста Ґріндавік, де живуть менше ніж 3 тисячі людей. Влада евакуювала людей, а геотермальний курорт "Блакитна лагуна" закрили.
Стовпи виверження досягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, нібито, перевищує кілометр. Очікується, що гелікоптер берегової охорони незабаром злетить, щоб підтвердити точне місце розташування та розмір виверження.
Нагадаємо, що це не перше виверження даного вулкану. Раніше ми показували, як відбувалось виверження вулкана минулого разу.
Ми також писали, що в січні цього року виверження вулкана також відбулось в Японії. Там прокинувся Отаке.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.