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Третий раз за последний год. В Исландии началось новое извержение вулкана

Фото: в Исландии началось новое извержение вулкана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На исландском полуострове Рейкьянес началось новое извержение вулкана. Это происходит уже в третий раз за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iceland Review.

Выбросы магмы начались сегодня утром на полуострове Рейкьянес, который расположен вблизи города Гриндавик, где живут менее 3 тысяч человек. Власти эвакуировали людей, а геотермальный курорт «Голубая лагуна» закрыли. 

 

Столбы извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, якобы, превышает километр. Ожидается, что вертолет береговой охраны вскоре взлетит, чтобы подтвердить точное местоположение и размер извержения.

Напомним, что это не первое извержение данного вулкана. Раньше мы показывали, как происходило извержение вулкана в прошлый раз.

Мы также писали, что в январе этого года извержение вулкана произошло в Японии. Там проснулся Отаке.

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