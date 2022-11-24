Втратив зв'язок з реальністю. Постпред РФ звинуватив у загибелі людей ППО України та ракети США

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя вкотре виставив себе посміховиськом, намагаючись розповсюджувати під час засідання Радбезу відверту маячню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "дипломата", зроблену після ракетного обстрілу Росії по Україні 23 листопада.

Він звинуватив у жертвах серед цивільного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО, яку нібито розміщують поблизу житлової забудови.

"У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася", - сказав Небензя.

Проте, на цьому постпред РФ не зупинився і видав черговий маразм про те, що ракети, які влучили у житлові будинки в Києві та Вишгороді, - нібито "американські, що поставляються Києву".