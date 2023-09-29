Втратив всі зуби. Військовий РФ повідомляє про тяжке життя на фронті (перехоплення)

За словами російського військового, він та його побратими за час перебування на фронті втратили всі зуби. Однак він на це не зважає, адже це не найгірше, що з ним трапилось.

Він також розповів, що за день до розмови їх командир перепив і почав стріляти по ньому і його побратимах з автомата та закидати їх гранатами.

За що вони, своєю чергою, йому помстились, після чого їх командир вже не ходить, а "ползает".

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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