Не втратити Wi-Fi та зв'язок: 4 дієві лайфхаки для підготовки до блекаутів

Національний роумінг та економія трафіку

Коли базові станції вашого мобільного оператора вимикаються через перевантаження або відсутність аварійного живлення, ви можете безкоштовно та вручну перемикатися на мережу іншого оператора, яка продовжує працювати.

Що для цього потрібно?

Увімкнути національний роумінг на пристроях iOS або Android перейдіть у меню "Налаштування" -> "Мобільна мережа" -> "Вибір мережі", вимкніть опцію "Автоматично" та виберіть зі списку будь-яку доступну мережу (Kyivstar, Vodafone або Lifecell).

Активувати Low Data Mode/Data Saver: щоб зекономити залишки мобільного трафіку, увімкніть режим Low Data Mode (на iOS) або Data Saver (на Android).

Це заборонить додаткам оновлюватися у фоновому режимі та зменшить витрати трафіку.

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Офлайн-карти та месенджери без інтернету

Якщо мобільний інтернет або покриття мережі зникає повністю, ви все одно маєте змогу орієнтуватися на місцевості та спілкуватися з людьми неподалік у радіусі до 100 метрів.

Щоб не втратити навігацію та контакт

Завантажте офлайн-мапи: заздалегідь збережіть карту вашого регіону чи міста в додатку Google Maps або скористайтеся повністю офлайновим сервісом Maps.me.

Використовуйте Bluetooth mesh-месенджери: встановіть спеціалізовані додатки, які працюють через Bluetooth та Wi-Fi без доступу до мережі Інтернет (Bridgefy, Briar або Two Way: Walkie Talkie).

Вони дозволяють передавати текстові повідомлення по ланцюжку між смартфонами користувачів навіть під час повного знеструмлення.

Інтернет через GPON

Це основний і найнадійніший спосіб зберегти повноцінний домашній інтернет без світла.

Оптоволоконний кабель заводиться безпосередньо у квартиру і здатен працювати під час тривалих відключень (зазвичай від 8 до 24 годин), якщо обладнання провайдера на станції забезпечене генераторами або акумуляторами.

Що слід зробити?

Перейти на GPON (Gigabit Passive Optical Network) або підключити FTTH (Fiber-to-the-Home) інтернет: зверніться до місцевих провайдерів й уточніть, чи забезпечують вони GPON-з'єднання, яке залишається активним під час блекаутів.

Забезпечити живлення обладнання: придбайте павербанк із DC-кабелем (на 12 V або 9V) або спеціальний міні-UPS (джерело безперебійного живлення) для роутера та оптичного термінала (ONU).

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Живлення роутера від павербанка

Стандартний павербанк видає напругу 5 V, тоді як більшості домашніх маршрутизаторів потрібно 9 V або 12 V.

Щоб заживити мережеве обладнання без купівлі дорогої техніки, достатньо використати бюджетний кабель-перетворювач.

Виконайте такі кроки:

Використовуйте кабель-перетворювач напруги з USB на DC або придбайте міні-UPS для Wi-Fi роутера: перевірте наклейку на нижній частині вашого роутера, де вказано необхідні параметри напруги та струму (наприклад, 12V 1A).

Придбайте необхідний кабель: знайдіть USB to DC 12V step-up cable (або на 9V, залежно від специфікацій вашого пристрою).

Підключіть обладнання: під'єднайте роутер до павербанка (найкраще використовувати зовнішні акумулятори з підтримкою технології Power Delivery - PD).