Втратили зв’язок із рідними: як переселенцям з Криму та Донбасу дослідити свій родовід

Після вимушеного переїзду з Криму чи Донбасу багато українців втратили зв’язок не лише з домівкою, а й із родинною історією. Втрачені документи та розпорошені архіви - стали серйозною перешкодою для тих, хто хоче дослідити свій родовід.

В інтерв'ю РБК-Україна розпитало етнологиню та авторку книги про дослідження родоводів Анну Ніколаєву про те, як шукати своє коріння людям, які далеко від дому.

З чого розпочати пошуки тим, хто далеко від дому

"Вихідцям із Донбасу і Криму варто пошукати інформацію в інтернеті, бо у 1990-х 2000-х роках було багато документів оцифровано. Якщо у них залишились адекватні знайомі на Донбасі чи Криму, з ними теж можна поговорити про родичів. Варто спробувати щось дізнатись, бо ми не знаємо, скільки ще ця інформація нам буде недоступною", - каже дослідниця.

У випадку, якщо люди втратили домашній архів - фото, документи, старі листи, варто спробувати сконтактуватись із сусідами чи знайомими їх родичів. Ті можуть поділитись цікавою інформацією.

Якщо у родині були учасники ОУН або УПА, варто шукати відомості в архіві Служби безпеки України або Архіві Визвольного руху. Частина документів доступна онлайн. Якщо ж рідні воювали у складі Червоної армії, інформацію про них можна знайти в електронній базі, створеній Музеєм історії України у Другій світовій війні.

Крім того, Ніколаєва рекомендує долучитися до професійних спільнот у соцмережах, зокрема до фейсбук-групи UA Geneology. Там діляться інструкціями, порадами та успішними прикладами дослідження родоводу. А ще один сучасний інструмент - генетичний аналіз: можна здати ДНК і створити профіль на сайті MyHeritage, щоб знайти родичів навіть за кордоном.

У випадку, якщо родина має коріння у Росії, то дослідити його буде складніше, оскільки архіви там закриті для населення.

"Я б не радила сьогодні подавати запити в їхні архіви самостійно. Хіба якщо є можливість подати запит через притомних людей, які мешкають там, бо хтозна скільки для нас ці архіви це будуть закриті. Що Білорусь, що Росія - закриті тоталітарні системи, такі ж, як були за радянських часів. Знайти там якусь інформацію дуже важко", - каже Ніколаєва.