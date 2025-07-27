Потеряли связь с родными: как переселенцам из Крыма и Донбасса исследовать свою родословную

После вынужденного переезда из Крыма или Донбасса многие украинцы потеряли связь не только с домом, но и с семейной историей. Потерянные документы и распыленные архивы - стали серьезным препятствием для тех, кто хочет исследовать свою родословную.

В интервью РБК-Украина расспросило этнолога и автора книги об исследовании родословных Анну Николаеву о том, как искать свои корни людям, которые далеко от дома.

С чего начать поиски тем, кто далеко от дома

"Выходцам из Донбасса и Крыма стоит поискать информацию в интернете, потому что в 1990-х 2000-х годах было много документов оцифровано. Если у них остались адекватные знакомые на Донбассе или Крыму, с ними тоже можно поговорить о родственниках. Стоит попробовать что-то узнать, потому что мы не знаем, сколько еще эта информация нам будет недоступна", - говорит исследовательница.

В случае, если люди потеряли домашний архив - фото, документы, старые письма, стоит попробовать связаться с соседями или знакомыми их родственников. Те могут поделиться интересной информацией.

Если в семье были участники ОУН или УПА, стоит искать сведения в архиве Службы безопасности Украины или Архиве Освободительного движения. Часть документов доступна онлайн. Если же родные воевали в составе Красной армии, информацию о них можно найти в электронной базе, созданной Музеем истории Украины во Второй мировой войне.

Кроме того, Николаева рекомендует присоединиться к профессиональным сообществам в соцсетях, в частности к фейсбук-группе UA Geneology. Там делятся инструкциями, советами и успешными примерами исследования родословной. А еще один современный инструмент - генетический анализ: можно сдать ДНК и создать профиль на сайте MyHeritage, чтобы найти родственников даже за рубежом.

В случае, если семья имеет корни в России, то исследовать их будет сложнее, поскольку архивы там закрыты для населения.

"Я бы не советовала сегодня подавать запросы в их архивы самостоятельно. Разве что если есть возможность подать запрос через вменяемых людей, которые живут там, потому что кто знает сколько для нас эти архивы это будут закрыты. Что Беларусь, что Россия - закрытые тоталитарные системы, такие же, как были в советское время. Найти там какую-то информацию очень трудно", - говорит Николаева.