Шукаєте далеких родичів? До кого звертатись і скільки коштує дослідження одного прізвища
Після початку повномасштабного вторгнення серед українців зріс інтерес до дослідження власного коріння. Втім, люди, які раніше не працювали з архівами та реєстрами, часто заходять у глухий кут у своїх пошуках.
В інтерв'ю РБК-Україна розпитало етнологиню та авторку книги про дослідження родоводів Анну Ніколаєву про те, куди звертатись, якщо самостійні пошуки сімейної історії не дають результату.
Пошук предків: скільки коштують дослідження родоводу
"В Україні дуже багато є як генеалогів професійних, так і фірм, які на замовлення досліджують родоводи інших людей. Це досить поширена сфера. Є навіть фірми, які займаються лише дослідженням родоводів іноземців українського походження. У кожного своя вузька спеціалізація", - каже Ніколаєва.
В генеалога можна також замовити консультацію, а далі працювати самому. Вартість послуг залежить від запиту.
"Це робота кропітка. Дослідження одного прізвища або гілки роду може коштувати близько 500 доларів", - наголошує експертка.
При цьому дослідниця зазначає, що первинна робота у пошуках предків все одно лежить на замовнику. Спершу слід оцифрувати сімейний архів, записати розмови з родичами, зібрати інформації від найближчих, а вже тоді звертатись до експертів.
В Україні є чимало експертів та фірм, які досліджують чужі родоводи на замовлення (фото: Frepik)
Як досліджувати родовід самому
Якщо ж таки історію своєї сім'ї досліджуєте самостійно, то розпочинайте із домашнього архіву та розмов із родичами. Далі вже можна звертатись в архіви. Корисну інформацію можна знайти в архівах СБУ та Визвольного руху, якщо предки були у складі ОУН чи УПА.
Або ж можна пошукати інформацію на спеціальному сайті Музею Історії України у Другій світовій війні, якщо родичі воювали у складі радянської армії.
Також Ніколаєва радить звернутися до професійних груп у мережі, наприклад фейсбук-група UA Geneology. Там зібрані поради щодо дослідження родоводів. Ще один варіант - здати ДНК і створити свій профіль із результатами на сайті MyHeritage. Це може допомогти знайти родичів навіть за кордоном.
Переглядайте також список сайтів, де можна знайти інформацію про своїх предків аж XVIII століття.
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