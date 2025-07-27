Шукаєте далеких родичів? До кого звертатись і скільки коштує дослідження одного прізвища

Після початку повномасштабного вторгнення серед українців зріс інтерес до дослідження власного коріння. Втім, люди, які раніше не працювали з архівами та реєстрами, часто заходять у глухий кут у своїх пошуках.

В інтерв'ю РБК-Україна розпитало етнологиню та авторку книги про дослідження родоводів Анну Ніколаєву про те, куди звертатись, якщо самостійні пошуки сімейної історії не дають результату.

Пошук предків: скільки коштують дослідження родоводу

"В Україні дуже багато є як генеалогів професійних, так і фірм, які на замовлення досліджують родоводи інших людей. Це досить поширена сфера. Є навіть фірми, які займаються лише дослідженням родоводів іноземців українського походження. У кожного своя вузька спеціалізація", - каже Ніколаєва.

В генеалога можна також замовити консультацію, а далі працювати самому. Вартість послуг залежить від запиту.

"Це робота кропітка. Дослідження одного прізвища або гілки роду може коштувати близько 500 доларів", - наголошує експертка.

При цьому дослідниця зазначає, що первинна робота у пошуках предків все одно лежить на замовнику. Спершу слід оцифрувати сімейний архів, записати розмови з родичами, зібрати інформації від найближчих, а вже тоді звертатись до експертів.

В Україні є чимало експертів та фірм, які досліджують чужі родоводи на замовлення (фото: Frepik)

Як досліджувати родовід самому

Якщо ж таки історію своєї сім'ї досліджуєте самостійно, то розпочинайте із домашнього архіву та розмов із родичами. Далі вже можна звертатись в архіви. Корисну інформацію можна знайти в архівах СБУ та Визвольного руху, якщо предки були у складі ОУН чи УПА.

Або ж можна пошукати інформацію на спеціальному сайті Музею Історії України у Другій світовій війні, якщо родичі воювали у складі радянської армії.

Також Ніколаєва радить звернутися до професійних груп у мережі, наприклад фейсбук-група UA Geneology. Там зібрані поради щодо дослідження родоводів. Ще один варіант - здати ДНК і створити свій профіль із результатами на сайті MyHeritage. Це може допомогти знайти родичів навіть за кордоном.