Втратили закордонний паспорт? Куди звертатися та скільки коштує новий документ

Українця у разі втрати закордонного паспорта мають змогу його відновити. Оформлення нового документу коштуватиме від 730 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.
У разі втрати внутрішнього паспорта чи закордонного паспорта потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:
Які документи потрібно мати?
Строк та вартість виготовлення нового паспорта
Оформлення звичайного паспорта відбувається протягом 20 діб, а його вартість складає 733 гривні. Також можна замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення становить до 7 діб, а вартість - 1085 гривень.
Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито - 34 гривні.
Українців попереджають, що під час війни терміни виготовлення документів можуть бути довшими, до 2 місяців.
Нагадаємо, Кабінет міністрів значно спростив оформлення паспортів для українців.
Також РБК-Україна пояснювало, як онлайн перевірити, чи готовий закордонний паспорт.
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