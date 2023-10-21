Потеряли загранпаспорт? Куда обращаться и сколько стоит новый документ

Украинцы в случае потери загранпаспорта могут его восстановить. Оформление нового документа обойдется от 730 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.
В случае потери внутреннего паспорта или загранпаспорта нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:
Какие документы нужно иметь?
Срок и стоимость изготовления нового паспорта
Оформление обычного паспорта производится в течение 20 суток, а его стоимость составляет 733 гривны. Можно также заказать срочный документ. Тогда срок изготовления составляет до 7 суток, а стоимость - 1085 гривен.
Также при обмене утраченного или поврежденного паспорта дополнительно уплачивается государственная пошлина - 34 гривны.
Украинцев предупреждают, что во время войны изготавливать документы могут дольше, до 2 месяцев.
Напомним, Кабинет министров значительно упростил оформление паспортов для украинцев.
Также РБК-Украина объясняло, как онлайн проверить, готов ли загранпаспорт.
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