Втратили маму й дім через війну: сестри з Дружківки отримали власну квартиру від Lytvyn Foundation
Дві сестри з Дружківки Донецької області, мама яких загинула під час російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську у квітні 2022 року, отримали нову квартиру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Lytvyn Foundation - благодійний фонд українського підприємця та мецената Володимира Литвина, який придбав житло для родини.
Катерині 17 років, вона має інвалідність унаслідок мінно-вибухової травми. Її сестрі Юлії - 12. У квітні 2022 року їхня мама загинула внаслідок російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Згодом російські обстріли зруйнували будинок родини в Дружківці.
Після втрати житла сестри переїхали до Києва, де жили в орендованій квартирі разом із бабусею Ніною Миколаївною та тіткою Ольгою, яка оформила над ними опіку. Компенсації за зруйноване житло у Дружківці родина так і не отримала.
Ніна Миколаївна вже підписала документи та отримала ключі від нової квартири. Наступний крок - ремонт і облаштування житла, після завершення яких сім’я зможе переїхати.
Хто займеться ремонтом квартири
До проєкту долучився благодійний фонд "Право на комфорт", заснований дизайнеркою та архітекторкою Вікторією Файнблат. Lytvyn Foundation профінансував придбання житла, а партнерський фонд відповідатиме за ремонт та облаштування квартири.
Після завершення робіт родина зможе переїхати у власне помешкання.
Допомога з житлом стала одним із соціальних напрямів діяльності Lytvyn Foundation.
Які освітні проєкти розвиває Lytvyn Foundation
Основна частина роботи Lytvyn Foundation спрямована на розвиток української молоді.
Фонд реалізує освітні, підприємницькі та технологічні програми, у межах яких підлітки можуть безплатно навчатися, працювати над власними ідеями та отримувати практичний досвід.
Один із ключових проєктів - школа онлайн-бізнесу MindCraft для підлітків віком від 13 до 17 років. Учні вивчають підприємництво та створюють власні бізнес-проєкти.
Також фонд проводить хакатони Code The Future, де підлітки працюють над технологічними рішеннями для реального бізнесу, та розвиває бізнес-клуб для молодих підприємців.
Ще один напрям - спортивно-освітня програма ONE POINT: Game. Mind. Future. для юних тенісистів, яку фонд реалізує спільно з фондом Еліни Світоліної.
Крім того, Lytvyn Foundation організовує AI-марафони та літні підприємницькі програми для молоді.
Що відомо про Володимира Литвина
Володимир Литвин - український AI-підприємець, меценат та інвестор, засновник Lytvyn Foundation.
Благодійний фонд він створив для розвитку української молоді через освіту, технології та підприємництво.
Паралельно Литвин розвиває бізнеси у сфері технологій та штучного інтелекту, інвестує в молодих засновників і перспективні проєкти. Цей напрям він розвиває також у Європі, співпрацюючи з технологічними стартапами та командами.