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Втратили маму й дім через війну: сестри з Дружківки отримали власну квартиру від Lytvyn Foundation

10:39 28.10.2026 Ср
3 хв
aimg Юлія Бойко
Втратили маму й дім через війну: сестри з Дружківки отримали власну квартиру від Lytvyn Foundation Фонд Литвина придбав квартиру для сестер-сиріт з Дружківки (фото: Lytvyn Foundation)
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Дві сестри з Дружківки Донецької області, мама яких загинула під час російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську у квітні 2022 року, отримали нову квартиру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Lytvyn Foundation - благодійний фонд українського підприємця та мецената Володимира Литвина, який придбав житло для родини.

Катерині 17 років, вона має інвалідність унаслідок мінно-вибухової травми. Її сестрі Юлії - 12. У квітні 2022 року їхня мама загинула внаслідок російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Згодом російські обстріли зруйнували будинок родини в Дружківці.

Після втрати житла сестри переїхали до Києва, де жили в орендованій квартирі разом із бабусею Ніною Миколаївною та тіткою Ольгою, яка оформила над ними опіку. Компенсації за зруйноване житло у Дружківці родина так і не отримала.

Ніна Миколаївна вже підписала документи та отримала ключі від нової квартири. Наступний крок - ремонт і облаштування житла, після завершення яких сім’я зможе переїхати.

Втратили маму й дім через війну: сестри з Дружківки отримали власну квартиру від Lytvyn Foundation
Lytvyn Foundation купив квартиру для сестер з Дружківки (фото: Lytvyn Foundation)

Хто займеться ремонтом квартири

До проєкту долучився благодійний фонд "Право на комфорт", заснований дизайнеркою та архітекторкою Вікторією Файнблат. Lytvyn Foundation профінансував придбання житла, а партнерський фонд відповідатиме за ремонт та облаштування квартири.

Після завершення робіт родина зможе переїхати у власне помешкання.

Допомога з житлом стала одним із соціальних напрямів діяльності Lytvyn Foundation.

Втратили маму й дім через війну: сестри з Дружківки отримали власну квартиру від Lytvyn Foundation
Фонд Вікторії Файнблат облаштує нове помешкання для родини дівчат (фото: Lytvyn Foundation)

Які освітні проєкти розвиває Lytvyn Foundation

Основна частина роботи Lytvyn Foundation спрямована на розвиток української молоді.

Фонд реалізує освітні, підприємницькі та технологічні програми, у межах яких підлітки можуть безплатно навчатися, працювати над власними ідеями та отримувати практичний досвід.

Один із ключових проєктів - школа онлайн-бізнесу MindCraft для підлітків віком від 13 до 17 років. Учні вивчають підприємництво та створюють власні бізнес-проєкти.

Також фонд проводить хакатони Code The Future, де підлітки працюють над технологічними рішеннями для реального бізнесу, та розвиває бізнес-клуб для молодих підприємців.

Ще один напрям - спортивно-освітня програма ONE POINT: Game. Mind. Future. для юних тенісистів, яку фонд реалізує спільно з фондом Еліни Світоліної.

Крім того, Lytvyn Foundation організовує AI-марафони та літні підприємницькі програми для молоді.

Що відомо про Володимира Литвина

Володимир Литвин - український AI-підприємець, меценат та інвестор, засновник Lytvyn Foundation.

Благодійний фонд він створив для розвитку української молоді через освіту, технології та підприємництво.

Паралельно Литвин розвиває бізнеси у сфері технологій та штучного інтелекту, інвестує в молодих засновників і перспективні проєкти. Цей напрям він розвиває також у Європі, співпрацюючи з технологічними стартапами та командами.

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