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Український IT-підприємець Володимир Литвин став членом журі AI Summit Barcelona: що відомо

15:00 03.10.2026 Сб
3 хв
aimg Юлія Бойко
Український IT-підприємець Володимир Литвин став членом журі AI Summit Barcelona: що відомо Володимир Литвин став членом журі AI Summit Barcelona (фото:
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Український IT-підприємець та інвестор Володимир Литвин, засновник українського фонду Lytvyn Foundation та європейського Lytvyn.AI.Foundation, увійшов до складу журі стартап-пітчів AI Summit Barcelona 2026 у Барселоні, Іспанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У саміті взяли участь представники OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Cloudflare, AWS, SAP, J.P. Morgan та інших міжнародних компаній, а також засновники технологічних проєктів, дослідники й інвестори.

Програма включала виступи, робочі сесії, демонстрації AI-продуктів та окремий напрям для стартапів.

Литвин оцінював європейські AI-стартапи

Литвин увійшов до складу журі Startup Pitch на AI Summit Barcelona разом із представниками європейських венчурних фондів Acurio Ventures, Partech, Cathay Innovation, Elaia та Armilar Venture Partners.

До фіналу вийшли п’ять AI-стартапів: Papaya, Albion Techbio, Elna Health, Vigiai та Siren Agtech. Команди представили свої продукти перед журі та інвесторами, після чого відповідали на запитання експертів. Переможцем стала команда Vigiai.

Український IT-підприємець Володимир Литвин став членом журі AI Summit Barcelona: що відомо
Володимир Литвин увійшов до журі Startup Pitch на AI Summit Barcelona (фото: Lytvyn Foundation)

Участь в AI Summit Barcelona стала продовженням європейської роботи українського ІТ-інвестора з технологічними підприємцями та командами, які створюють продукти на базі штучного інтелекту.

Через Lytvyn.AI.Foundation він розвиває напрям підтримки інженерів, технічних фаундерів та AI-стартапів, зосереджений на розвитку технологічних команд і продуктів.

Український IT-підприємець Володимир Литвин став членом журі AI Summit Barcelona: що відомо
Володимир Литвин розвиває напрямок, орієнтований на AI-стартапи (фото: прес-служба)

У Барселоні пройде AI-хакатон від Lytvyn.AI.Foundation

До слова, уже 9-10 жовтня Lytvyn.AI.Foundation проведе в Барселоні AI-хакатон для 70 інженерів і технічних фаундерів.

Учасники працюватимуть командами до чотирьох осіб і матимуть 13 годин протягом двох днів, щоб створити готовий продукт.

Тему оголосять на старті. Команди зможуть використовувати будь-які AI-моделі, кодинг-агенти та інші інструменти.

Результатом має стати продукт, який працює в мобільному браузері та яким новий користувач зможе почати користуватися за 60 секунд.

Учасники працюватимуть в одному з трьох напрямів: гра, інструмент або продукт для формування корисної звички. Найкращий проєкт отримає 10 тисяч євро.

AI Summit Barcelona став одним із майданчиків для знайомства з потенційними учасниками майбутнього хакатону.

Що відомо про Володимира Литвина

Володимир Литвин - український IT-підприємець та інвестор, який розвиває технологічні проєкти та AI-ініціативи в Європі, а також є засновником європейського фонду Lytvyn.AI.Foundation.

Він володіє низкою успішних IT-проєктів, інвестує в нові технологічні напрями та підтримує соціальні й освітні ініціативи.

В Україні Литвин заснував благодійний Lytvyn Foundation, який створює безкоштовні освітні та розвивальні програми для дітей, підлітків і молоді. Серед проєктів фонду:

  • школа онлайн-бізнесу MindCraft;
  • бізнес-клуб для підлітків, які розробляють власні стартапи;
  • серія AI-хакатонів Code The Future;
  • менторські та грантові програми;
  • спортивно-освітня програма ONE POINT: Game. Mind. Future. у партнерстві з фондом тенісистки Еліни Світоліної.

У Європі він зосереджений на проєктах у сфері штучного інтелекту, роботі з інженерами, технічними фаундерами та стартапами, а також проведенні масштабних технологічних заходів у межах Lytvyn.AI.Foundation.

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