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Втратили документи через війну: Кабмін ухвалив нові правила підтвердження пенсійного стажу

17:45 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Кабмін ухвалив нові правила підтвердження пенсійного стажу (facebookcom/ukrposhta)

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє українцям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або необхідних записів у ній. Це особливо важливо для громадян, які втратили документи через бойові дії або окупацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

У першу чергу стаж підтверджуватимуть за допомогою даних із державних електронних реєстрів.

Якщо необхідна інформація там відсутня, братимуться до уваги трудова книжка та інші документи, перелік яких тепер розширено.

У випадках, коли паперові документи не збереглися або повністю знищені внаслідок війни, стаж можна буде підтвердити за допомогою показань щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною.

Допомогу в пошуку таких свідків надаватиме Пенсійний фонд.

Крім того, передбачено окремий порядок зарахування стажу для громадян, які колись працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.

"Дії уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів", - зазначив Корецький.

Нагадаємо, що частина військових пенсіонерів може отримувати додаткові кошти, пенсіонерам можуть доплачувати 1300 грн за кожного утриманця.

Також повідомлялося про виклики, з якими стикається фінансова система - солідарна пенсійна система України вичерпала себе.

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