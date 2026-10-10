Втратили документи через війну: Кабмін ухвалив нові правила підтвердження пенсійного стажу

У першу чергу стаж підтверджуватимуть за допомогою даних із державних електронних реєстрів.

Якщо необхідна інформація там відсутня, братимуться до уваги трудова книжка та інші документи, перелік яких тепер розширено.

У випадках, коли паперові документи не збереглися або повністю знищені внаслідок війни, стаж можна буде підтвердити за допомогою показань щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною.

Допомогу в пошуку таких свідків надаватиме Пенсійний фонд.

Крім того, передбачено окремий порядок зарахування стажу для громадян, які колись працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.

"Дії уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів", - зазначив Корецький.