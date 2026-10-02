Пенсіонерам можуть доплачувати 1300 грн за кожного утриманця: умови виплати

Частина військових пенсіонерів може отримувати до пенсії ще 1 297,50 гривні щомісяця на кожного утриманця. Але є низка умов, і без них надбавку не призначать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Хто може отримати надбавку і скільки

Це не доплата для всіх пенсіонерів. Її призначають непрацюючим військовослужбовцям, які отримують пенсію за вислугу років. Право на неї мають і непрацюючі люди з інвалідністю, які отримують військову пенсію по інвалідності. Обов'язково потрібно, щоб на їхньому утриманні були непрацездатні члени сім'ї.

Розмір надбавки - 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Платять її за кожного непрацездатного члена сім'ї.

У 2026 році цей мінімум становить 2 595 гривень, тому надбавка дорівнює 1 297,50 гривні. Розмір мінімуму встановлено законом про держбюджет на 2026 рік.

Якщо на утриманні один член сім'ї, надбавка складе 1 297,50 гривні на місяць. За двох - 2 595 гривень, за трьох - 3 892,50 гривні, за чотирьох - 5 190 гривень.

Пенсіонер має не працювати. Йдеться про людей, які офіційно не працюють, не проходять службу і не мають офіційного доходу від трудової діяльності.

Кого вважають непрацездатним членом сім'ї

Пенсійний фонд посилається на статтю 30 закону №2262-XII про пенсійне забезпечення військовослужбовців. До непрацездатних членів сім'ї належать діти до 18 років. Також це діти старші за 18 років, якщо інвалідність їм встановили до повноліття.

Для визначення права на надбавку застосовують категорії, які передбачені пунктами а-д статті 30. Тобто йдеться не лише про дітей, а про всіх непрацездатних членів сім'ї, яких визначає закон.

Надбавка не призначається автоматично на будь-якого родича. Її нараховують лише на тих членів сім'ї, які не отримують певних інших виплат:

пенсію із солідарної системи;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію;

допомогу людям з інвалідністю;

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей одиноким матерям.

Якщо людина має право і на пенсію чи соцдопомогу, і на надбавку на утриманця, у передбачених законом випадках вона може обрати один варіант. А коли в сім'ї двоє або більше пенсіонерів, один непрацездатний член сім'ї враховується для надбавки лише одному з них - за їхнім вибором.

Які документи потрібні

Для призначення надбавки Пенсійний фонд називає такий перелік:

заява;

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинний зв'язок;

документи про те, що непрацездатний член сім'ї перебуває на утриманні;

відомості про спільне проживання або інші документи, які це підтверджують;

документи, що підтверджують, що особа не працює та не проходить службу.

Якщо інформації про трудову діяльність немає в реєстрі застрахованих осіб, можна подати копію наказу про звільнення, трудову книжку або договір. Коли документів немає, факт припинення роботи чи служби можуть встановити за особистою заявою із зазначенням відповідних обставин.

Подати документи можна також через вебпортал Пенсійного фонду України.

Тим часом Пенсійний фонд нагадав, що відкриття ФОП не зменшить майбутню пенсію.

Проте людей, які вже отримують пенсію, після реєстрації вважатимуть працюючими, і через це можуть змінитися деякі доплати та перерахунки.