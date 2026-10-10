Потеряли документы из-за войны: Кабмин принял новые правила подтверждения пенсионного стажа

В первую очередь стаж будут подтверждаться с помощью данных из государственных электронных реестров.

Если необходимая информация там отсутствует, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых теперь расширен.

В случаях, когда бумажные документы не сохранились или полностью уничтожены в результате войны, стаж можно будет подтвердить с помощью показаний по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком.

Помощь в поиске таких свидетелей будет оказывать Пенсионный фонд.

Кроме того, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа для граждан, когда-то работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

"Действия правительства направлены на то, чтобы пострадавшие от войны люди не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов", - отметил Корецкий.