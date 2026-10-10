Потеряли документы из-за войны: Кабмин принял новые правила подтверждения пенсионного стажа

Кабмин принял решение, позволяющее украинцам подтвердить пенсионный стаж при отсутствии трудовой книжки или необходимых записей в ней. Это особенно важно для граждан, потерявших документы из-за боевых действий или оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
В первую очередь стаж будут подтверждаться с помощью данных из государственных электронных реестров.
Если необходимая информация там отсутствует, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых теперь расширен.
В случаях, когда бумажные документы не сохранились или полностью уничтожены в результате войны, стаж можно будет подтвердить с помощью показаний по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком.
Помощь в поиске таких свидетелей будет оказывать Пенсионный фонд.
Кроме того, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа для граждан, когда-то работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
"Действия правительства направлены на то, чтобы пострадавшие от войны люди не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов", - отметил Корецкий.
Напомним, что часть военных пенсионеров может получать дополнительные средства, пенсионерам могут доплачивать 1300 грн за каждого иждивенца.
Также сообщалось о вызовах, с которыми сталкивается финансовая система - солидарная пенсионная система Украины исчерпала себя.