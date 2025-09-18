ua en ru
Населення Росії скоротиться на чверть: ГУР розкрило закриті звіти країни-агресора

Четвер 18 вересня 2025 09:45
Населення Росії скоротиться на чверть: ГУР розкрило закриті звіти країни-агресора Фото: через війну населення Росії скоротиться на чверть через 50 років (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В найближчі 50 років населення Росії скоротиться на 25%, про що свідчать демографічні прогнози. Основною причиною таких показників є війна, через яку РФ втратила вже понад мільйон громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську розвідку в Telegram.

"Наслідки війни для агресора - на Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на Росії, кількість населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%", - написали в розвідці.

Повідомляється, що. вже зараз підприємства РФ відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Кремль вислав більшість чоловіків на війну.

Розвідка нагадує, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї армії - вбитими і пораненими, і більшість - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди.

"Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, згідно з даними Росстату, з січня по травень 2022 року, коли агресор здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, населення РФ скоротилось на 430,3 тисячі осіб.

Однак, не дивлячись на стрімке скорочення населення у РФ, понад 70% росіян підтримують війну з Україною, про що свідчать нещодавні дані опитування.

І лише 16% населення Росії проти війни, а дві третини громадян РФ прагнуть мирних переговорів.

