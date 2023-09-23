Втрати України менші, ніж у росіян, хоч ЗСУ і йдуть в наступ, - Буданов

Втрати серед Сил оборони менші, ніж у росіян, незважаючи на те, що саме ЗСУ ідуть у наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівни ка ГУР МО України Кирила Буданова theWarzone .

Він зазначив, що з початком переходу до активних наступальних дій втрати серез ЗСУ зросли - як вбитими, так і пораненими. Однак, вони все одно менші, ніж у росіян.

"Є така дуже цікава особливість, що, незважаючи на те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", - сказав Буданов.

Тим не менш, він додав, що у росіян більше людського ресурсу, тому Силам оборони треба нарощувати кількість артилерійських стволів на полі бою.

"І нам потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати їхні командні пункти, матеріально-технічні сховища тощо", - сказав Буданов.

Контрнаступ ЗСУ

З початком літа бойові дії на фронті перейшли в активну фазу. Зараз Сили оборони звільнили Кліщіївку, Андріївку, Роботине та ще низку населених пунктів. До того ж аналітики ISW зазначили, що ЗСУ прорвали головну лінію оборони росіян поблизу Роботиного Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що настання зими не сповільнить контрнаступ через те, що ЗСУ майже не використовують техніку під час проривів. А Буданов пояснив, що обидві сторони покладаються на піхоту та артилерію, адже техніка дуже швидко виводиться з ладу.

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