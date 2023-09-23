Потери Украины меньше, чем у россиян, хоть ВСУ и идут в наступление, - Буданов

Потери среди сил обороны меньше, чем у россиян, несмотря на то, что именно ВСУ идут в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова the Warzone .

Он отметил, что с началом перехода к активным наступательным действиям потери серез ВСУ выросли - как убитыми, так и ранеными. Однако они все равно меньше, чем у россиян.

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", - сказал Буданов.

Тем не менее он добавил, что у россиян больше человеческого ресурса, поэтому Силам обороны нужно наращивать количество артиллерийских стволов на поле боя.

"И нам нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать их командные пункты, материально-технические хранилища и т.д." - сказал Буданов.

Контрнаступление ВСУ

С началом лета боевые действия на фронте перешли в активную фазу. Сейчас Силы обороны освободили Клещиевку, Андреевку, Работино и ряд населенных пунктов. К тому же аналитики ISW отметили, что ВСУ прорвали главную линию обороны россиян вблизи Работиного Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наступление зимы не замедлит контрнаступление из-за того, что ВСУ почти не используют технику во время прорывов. А Буданов объяснил, что обе стороны полагаются на пехоту и артиллерию, ведь техника очень быстро выводится из строя.

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