UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Втрати Росії. ЗСУ знищили понад 200 одиниць автотехніки та півсотні артсистем

Фото: Росія втратила сотні одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати РФ у війні проти України перевищили 812 тисяч солдатів. ЗСУ за останню добу ліквідували 1580 окупантів та знищили майже три сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 січня 2025 року становлять:

  • особового складу - близько 812670 (+1580) осіб,
  • танків - 9780 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 20348 (+22) од,
  • артилерійських систем - 21975 (+52) од,
  • РСЗВ - 1262 од,
  • засоби ППО - 1046 (+2) од,
  • літаків - 369 од,
  • гелікоптерів - 331 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22383 (+107),
  • крилаті ракети - 3018,
  • кораблі/катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33995 (+204) од,
  • спеціальна техніка - 3696.

 

Варто зазначити, що Росія намагається приховати втрати своїх військ на війні проти України. Також замочуються втрати приватних військових компаній, військ КНДР та інших воєнізованих формувань, які воюють проти України.

Як повідомляли у Міноборони, минулого року РФ зазнала рекордних втрат. За рік окупанти втратили 430 790 солдатів - це майже 36 мотострілецьких дивізій.

Найбільші втрати Росії за рік та за час повномасштабної війни зафіксовані у грудні 2024 року - 48 670 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України