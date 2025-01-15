Потери России. ВСУ уничтожили более 200 единиц автотехники и полсотни артсистем

Стоит отметить, что Россия пытается скрыть потери своих войск на войне против Украины. Также замачиваются потери частных военных компаний, войск КНДР и других военизированных формирований, которые воюют против Украины.

Как сообщали в Минобороны, в прошлом году РФ понесла рекордные потери. За год оккупанты потеряли 430 790 солдат - это почти 36 мотострелковых дивизий.

Наибольшие потери России за год и за время полномасштабной войны зафиксированы в декабре 2024 года - 48 670 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.