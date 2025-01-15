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Потери России. ВСУ уничтожили более 200 единиц автотехники и полсотни артсистем

Фото: Россия потеряла сотни единиц техники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери РФ в войне против Украины превысили 812 тысяч солдат. ВСУ за последние сутки ликвидировали 1580 оккупантов и уничтожили почти три сотни единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 января 2025 года составляют:

  • личного состава - около 812670 (+1580) чел,
  • танков - 9780 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 20348 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 21975 (+52) ед,
  • РСЗО - 1262 ед,
  • средства ПВО - 1046 (+2) ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 331 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22383 (+107),
  • крылатые ракеты - 3018,
  • корабли/катера - 28 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33995 (+204) ед,
  • специальная техника - 3696.

 

 

Стоит отметить, что Россия пытается скрыть потери своих войск на войне против Украины. Также замачиваются потери частных военных компаний, войск КНДР и других военизированных формирований, которые воюют против Украины.

Как сообщали в Минобороны, в прошлом году РФ понесла рекордные потери. За год оккупанты потеряли 430 790 солдат - это почти 36 мотострелковых дивизий.

Наибольшие потери России за год и за время полномасштабной войны зафиксированы в декабре 2024 года - 48 670 российских военных.

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