Втрати Росії. ЗСУ за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки
Втрати Росії у війні вже перевищили позначку у 257 тисяч військових. Лишу за минулу добу українські захисники ліквідували півтисячі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 257010 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 4340 (+8) од;
- бойових броньованих машин - 8424 (+14) од;
- артилерійських систем - 5212 (+19) од;
- РСЗВ - 714 од;
- засоби ППО - 486 од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 316 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4282 (+6) од;
- крилаті ракети - 1406 од;
- кораблі/катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7665 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 785 (+2) од.
Російські втрати
Варто наголосити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель декількох десятків тисяч російських солдатів.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що втрати РФ на Бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані.
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