Потери России. ВСУ за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники
Потери России в войне уже превысили отметку в 257 тысяч военных. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали полтысячи оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 19 августа 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 257010 (+500) человек ликвидировано;
- танков - 4340 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 8424 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 5212 (+19) ед;
- РСЗО - 714 ед;
- средства ПВО - 486 ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 316 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4282 (+6) ед;
- крылатые ракеты - 1406 ед;
- корабли/катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7665 (+7) ед;
- специальная техника - 785 (+2) ед.
Российские потери
Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель нескольких десятков тысяч российских солдат.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что потери РФ на Бахмутском направлении больше, чем во время войны в Афганистане.
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