Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 925 020 (+1350) осіб ліквідовано;

танків - 10 567 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 21 997 (+25) од.;

артилерійських систем - 25 817 (+31) од.;

РСЗВ - 1356 (+2) од.;

засоби ППО - 1124 од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 874 (+28) од.;

крилатих ракет - 3 145 (+15) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 43 120 (+70) од.;

спеціальної техніки - 3 790 (+1) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні повідомлялося, що від початку доби на фронті відбулося 135 боїв. У військовому командуванні зазначили, що найгарячішою була ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Вчора в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що оператори дронів окремого загону Нацгвардії України "Крила Омеги" показали майстерну роботу на Східному напрямку фронту - тоді лише одним ударом бійці знищили ворожий танк.

Додамо, 6 квітня у коментарі РБК-Україна Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розвінчав фейк РФ про начебто захоплення населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області.