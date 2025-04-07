Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб

Українські захисники ліквідували за добу ще 1350 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні вже перевищили 925 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні повідомлялося, що від початку доби на фронті відбулося 135 боїв. У військовому командуванні зазначили, що найгарячішою була ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.
Вчора в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що оператори дронів окремого загону Нацгвардії України "Крила Омеги" показали майстерну роботу на Східному напрямку фронту - тоді лише одним ударом бійці знищили ворожий танк.
Додамо, 6 квітня у коментарі РБК-Україна Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розвінчав фейк РФ про начебто захоплення населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області.
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