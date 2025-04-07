Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;

танков - 10 567 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;

РСЗО - 1356 (+2) ед.;

средства ПВО - 1124 ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;

крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;

специальной техники - 3 790 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 135 боев. В военном командовании отметили, что самой горячей была ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Вчера в ОСУВ "Хортица" рассказали, что операторы дронов отдельного отряда Нацгвардии Украины "Крылья Омеги" показали мастерскую работу на Восточном направлении фронта - тогда лишь одним ударом бойцы уничтожили вражеский танк.

Добавим, 6 апреля в комментарии РБК-Украина Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко развенчал фейк РФ о якобы захвате населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области.