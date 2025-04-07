Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 135 боев. В военном командовании отметили, что самой горячей была ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.
Вчера в ОСУВ "Хортица" рассказали, что операторы дронов отдельного отряда Нацгвардии Украины "Крылья Омеги" показали мастерскую работу на Восточном направлении фронта - тогда лишь одним ударом бойцы уничтожили вражеский танк.
Добавим, 6 апреля в комментарии РБК-Украина Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко развенчал фейк РФ о якобы захвате населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области.
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