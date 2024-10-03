Втрати Росії у війні в Україні перевищили 656 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

За останніми даними аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ є просування на Луганському та Донецькому напрямах.

Крім того, 2 жовтня стало офіційно відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу та бойової техніки.

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ були змушені вийти Вугледара Донецької області через тиск ворога, який ціною божевільних втрат окупував місто. Отже, українським воїнам доведеться відходити до укріплених рубежів і тримати оборону далі, а росіяни, ймовірно, продовжать наступ у бік Курахового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.