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Втрати Росії у війні в Україні перевищили 656 тисяч військових, - Генштаб

Фото: названо втрати РФ в Україні на 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На 3 жовтня втрати російських військ становили 1150 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалась більше 656 тисяч солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 656710 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків – 8893 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 17596 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 18906 (+37) од.;
  • РСЗВ – 1204 од.;
  • засоби ППО – 964 (+1) од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43) од.;
  • крилаті ракети – 2613, од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од.;
  • спеціальна техніка - 3330 (+12) од.

Ситуація на фронті

За останніми даними аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ є просування на Луганському та Донецькому напрямах.

Крім того, 2 жовтня стало офіційно відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу та бойової техніки.

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ були змушені вийти Вугледара Донецької області через тиск ворога, який ціною божевільних втрат окупував місто. Отже, українським воїнам доведеться відходити до укріплених рубежів і тримати оборону далі, а росіяни, ймовірно, продовжать наступ у бік Курахового.

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