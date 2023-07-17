Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:
Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському та Бердянському напрямах.
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