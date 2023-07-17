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Втрати Росії у війні в Україні перевищили 238 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 17 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4115 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 8034 (+8) од,
  • артилерійських систем - 4504 (+23) од,
  • РСЗВ - 685 (+4) од,
  • засоби ППО - 428 (+3) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8),
  • крилаті ракети - 1273 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 677 (+11)

Ситуація на фронті

Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському та Бердянському напрямах.

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Війна в Україні