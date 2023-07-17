Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:
Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. В частности, ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском и Бердянском направлениях.
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