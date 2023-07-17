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Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 17 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 238300 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4115 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 8034 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 4504 (+23) ед,
  • РСЗО - 685 (+4) ед,
  • средства ПВО - 428 (+3) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 310 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3828 (+8),
  • крылатые ракеты - 1273 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7059 (+15) ед,
  • специальная техника - 677 (+11)

Ситуация на фронте

Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. В частности, ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском и Бердянском направлениях.

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Война в Украине