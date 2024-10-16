Втрати Росії у війні в Україні досягли майже 673 тисячі військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

Ситуація на Запорізькому напрямі залишається складною, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Однак великого успіху на цій ділянці фронту росіяни не мають.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, війська російських окупантів нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, східним краєм українського виступу в Курській області, на південний схід від Куп'янська, біля Торецька.

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