Потери России в войне в Украине достигли почти 673 тысячи военных, - Генштаб

На 16 октября потери российских войск составили 1450 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась почти 673 тысячи солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составили:
Ситуация на Запорожском направлении остается сложной, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Однако большого успеха на этом участке фронта россияне не имеют.
Как отмечают в Институте изучения войны, войска российских оккупантов недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка.
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