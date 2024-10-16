Потери России в войне в Украине достигли почти 673 тысячи военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

Ситуация на Запорожском направлении остается сложной, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Однако большого успеха на этом участке фронта россияне не имеют.

Как отмечают в Институте изучения войны, войска российских оккупантов недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка.

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