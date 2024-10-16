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Втрати Росії у війні в Україні досягли майже 673 тисячі військових, - Генштаб

Україна, Середа 16 жовтня 2024 08:17
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Втрати Росії у війні в Україні досягли майже 673 тисячі військових, - Генштаб Фото: названо втрати РФ в Україні на 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На 16 жовтня втрати російських військ склали 1450 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалася майже 673 тисячі солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 672850 (+1450) осіб ліквідовано;
  • танків – 8997 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 17969 (+30) од.;
  • артилерійських систем – 19459 (+29) од.;
  • РСЗВ – 1231 од.;
  • засоби ППО – 978 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31) од.;
  • крилаті ракети – 2620, од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од.;
  • спеціальна техніка - 3441 од.

Ситуація на фронті

Ситуація на Запорізькому напрямі залишається складною, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Однак великого успіху на цій ділянці фронту росіяни не мають.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, війська російських окупантів нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, східним краєм українського виступу в Курській області, на південний схід від Куп'янська, біля Торецька.

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