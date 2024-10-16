Втрати Росії у війні в Україні досягли майже 673 тисячі військових, - Генштаб
На 16 жовтня втрати російських військ склали 1450 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалася майже 673 тисячі солдатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 672850 (+1450) осіб ліквідовано;
- танків – 8997 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 17969 (+30) од.;
- артилерійських систем – 19459 (+29) од.;
- РСЗВ – 1231 од.;
- засоби ППО – 978 од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31) од.;
- крилаті ракети – 2620, од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од.;
- спеціальна техніка - 3441 од.
Ситуація на фронті
Ситуація на Запорізькому напрямі залишається складною, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Однак великого успіху на цій ділянці фронту росіяни не мають.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, війська російських окупантів нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, східним краєм українського виступу в Курській області, на південний схід від Куп'янська, біля Торецька.
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