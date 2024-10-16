Потери России в войне в Украине достигли почти 673 тысячи военных, - Генштаб
На 16 октября потери российских войск составили 1450 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась почти 673 тысячи солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 672850 (+1450) человек ликвидировано;
- танков - 8997 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 17969 (+30) ед.;
- артиллерийских систем - 19459 (+29) ед;
- РСЗО - 1231 ед.;
- средства ПВО - 978 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17050 (+31) ед.;
- крылатые ракеты - 2620 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26732 (+78) ед.;
- специальная техника - 3441 ед.
Ситуация на фронте
Ситуация на Запорожском направлении остается сложной, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Однако большого успеха на этом участке фронта россияне не имеют.
Как отмечают в Институте изучения войны, войска российских оккупантов недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка.
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