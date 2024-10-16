Потери России в войне в Украине достигли почти 673 тысячи военных, - Генштаб

На 16 октября потери российских войск составили 1450 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась почти 673 тысячи солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

Ситуация на Запорожском направлении остается сложной, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Однако большого успеха на этом участке фронта россияне не имеют.

Как отмечают в Институте изучения войны, войска российских оккупантов недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка.

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