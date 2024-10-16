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Потери России в войне в Украине достигли почти 673 тысячи военных, - Генштаб

Украина, Среда 16 октября 2024 08:17
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Потери России в войне в Украине достигли почти 673 тысячи военных, - Генштаб Фото: названы потери РФ в Украине на 16 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На 16 октября потери российских войск составили 1450 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась почти 673 тысячи солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 672850 (+1450) человек ликвидировано;
  • танков - 8997 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17969 (+30) ед.;
  • артиллерийских систем - 19459 (+29) ед;
  • РСЗО - 1231 ед.;
  • средства ПВО - 978 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17050 (+31) ед.;
  • крылатые ракеты - 2620 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26732 (+78) ед.;
  • специальная техника - 3441 ед.

Ситуация на фронте

Ситуация на Запорожском направлении остается сложной, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Однако большого успеха на этом участке фронта россияне не имеют.

Как отмечают в Институте изучения войны, войска российских оккупантов недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка.

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