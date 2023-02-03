Втрати Росії на війні стрімко зростають та досягли 200 тисяч військових, - NYT

Зазначається, що особливо великі втрати російська армія зазнала у боях за Бахмут та Соледар.

Москва відчайдушно потребує великої перемоги на полі бою і розглядає Бахмут як ключ до захоплення всього Донбасу.

Російські військові відправили погано навчених новобранців та колишніх ув'язнених на передову, прямо на шляху українських артилерійських обстрілів та кулеметів. За словами американських офіційних осіб, втрати РФ стрімко зростають, щодня гинуть або зазнають поранень сотні солдатів.

"Ці втрати лише за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", - йдеться у статті.

Водночас пише видання, людські жертви навряд чи стануть стримувальним фактором для військових цілей президента РФ Володимира Путіна.

"Війна ведеться за типом боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 мільйонів радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", - йдеться у публікації.

За словами високопосадовців у Пентагоні, у російських військ закінчуються боєприпаси для протистояння, тому замість цього вони відправляють хвилями ув'язнених.

Російські військові йшли за схемою "Вагнера" і навмисно використовували погано навчені війська, щоб відвертати та виснажувати український вогонь, заявили високопоставлені представники американських військових та Міністерства оборони США.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 2 лютого, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 030 військових.

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