Потери России на войне ускорили рост и достигли 200 тысяч военных, - NYT

Отмечается, что особенно большие потери российская армия понесла в боях за Бахмут и Соледар.

Москва отчаянно нуждается в крупной победе на поле боя и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего Донбасса.

Российские военные отправили плохо обученных новобранцев и бывших заключенных на передовую, прямо на пути украинских артиллерийских обстрелов и пулеметов. По словам американских официальных лиц, потери РФ стремительно растут, ежедневно гибнут или получают ранения сотни солдат.