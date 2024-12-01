Втрати Росії у війні перевищили 742 тисячі окупантів, - Генштаб

Втрати РФ в Україні

У лютому 2022 року російські війська вторглися в Україну. Відтоді окупанти втрачають на фронті понад тисячу військових.

Зазначимо, що за останні дні рекордною виявилася доба 28 листопада - українські військові ліквідували 2030 окупантів.

Як раніше писало РБК-Україна, в Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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