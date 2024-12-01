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Втрати Росії у війні перевищили 742 тисячі окупантів, - Генштаб

Фото: названо втрати РФ в Україні на 1 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 30 листопада, українські військові ліквідували 1730 окупантів. Від початку вторгнення РФ втратила вже понад 742 тисячі військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 742130 (+1730) осіб ліквідовано;
  • танків – 9469 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 19369 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 20923 (+14) од.;
  • РСЗВ – 1253 од.;
  • засоби ППО – 1019 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11) од.;
  • крилаті ракети – 2852 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од.;
  • спеціальна техніка - 3619 (+2) од.

Втрати РФ в Україні

У лютому 2022 року російські війська вторглися в Україну. Відтоді окупанти втрачають на фронті понад тисячу військових.

Зазначимо, що за останні дні рекордною виявилася доба 28 листопада - українські військові ліквідували 2030 окупантів.

Як раніше писало РБК-Україна, в Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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