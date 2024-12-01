Потери России в войне превысили 742 тысячи оккупантов, - Генштаб

Потери РФ в Украине

В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину. С тех пор оккупанты теряют на фронте больше тысячи военных.

Отметим, что за последние дни рекордными оказались сутки 28 ноября - украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов.

Как ранее писало РБК-Украина, в России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.

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