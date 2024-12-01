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Потери России в войне превысили 742 тысячи оккупантов, - Генштаб

Фото: названы потери РФ в Украине на 1 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 30 ноября, украинские военные ликвидировали 1730 оккупантов. С начала вторжения РФ потеряла уже больше 742 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 742130 (+1730) человек ликвидировано;
  • танков - 9469 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19369 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 20923 (+14) ед;
  • РСЗО - 1253 ед.;
  • средства ПВО - 1019 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19803 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 2852 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30507 (+76) ед.;
  • специальная техника - 3619 (+2) ед.

Потери РФ в Украине

В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину. С тех пор оккупанты теряют на фронте больше тысячи военных.

Отметим, что за последние дни рекордными оказались сутки 28 ноября - украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов.

Как ранее писало РБК-Украина, в России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.

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