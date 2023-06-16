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Втрати Росії у війні "перевалили" за 218 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 16 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 16 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 218 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 19 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3965 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 7683 (+16) од,
  • артилерійських систем - 3812 (+19) од,
  • РСЗВ - 606 (+2) од,
  • засоби ППО - 364 од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 301 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3357 (+24),
  • крилаті ракети - 1199 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6519 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 519

Атака по Україні 16 червня

Вночі на півночі та півдні України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялася про ймовірну атаку дронів, не виключався і обстріл ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було збито 2 дрони-камікадзе Shahed у Миколаївській області. Крім того, вдалося ліквідувати ще 5 ворожих БПЛА інших типів, у тому числі "Орлан-10" та "Орлан-30".

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