Втрати Росії у війні "перевалили" за 218 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 16 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 218 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 19 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:
Вночі на півночі та півдні України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялася про ймовірну атаку дронів, не виключався і обстріл ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було збито 2 дрони-камікадзе Shahed у Миколаївській області. Крім того, вдалося ліквідувати ще 5 ворожих БПЛА інших типів, у тому числі "Орлан-10" та "Орлан-30".
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