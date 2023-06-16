Потери России в войне "перевалили" за 218 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 218500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 19 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:
Ночью на севере и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалась о вероятной атаке дронов, не исключался и обстрел ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были сбиты 2 дрона-камикадзе Shahed в Николаевской области. Кроме того, удалось ликвидировать еще 5 вражеских БПЛА других типов, в том числе "Орлан-10" и "Орлан-30".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.