Не тільки "Шахеди". У ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони за добу

Українські військові знищили протягом доби два іранські ударні дрони "Шахед", які російські окупанти застосовували для нічної атаки, а також перед цим збили інші типи безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що 2 баражуючі боєприпаси (іранські дрони "Shahed-136/131") були ліквідовані вночі на південному напрямку, а саме в Миколаївській області.

Крім того, за минулу добу силами та засобами ППО ЗСУ було знищено

ворожий ударний дрон "Ланцет",

"Орлан-10",

"Орлан-30",

"Zala",

один БПЛА не встановленого типу.

"Авіацією Повітряних Сил минулої доби 15 червня вчинено десять групових авіаударів за позиціями російських окупаційних військ", - передали у Повітряних силах.

Атаки дронів по Україні

Російські загарбники для своїх повітряних атак по українських містах, крім ракет, активно застосовують іранські ударні дрони типу "Шахед". Цієї ночі окупанти під час чергової атаки випустили 2 дрони-камікадзе, які були збиті.

Під час минулої масовано атаки в Одеській області ППО ЗСУ знищена всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.

Тоді загалом росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.