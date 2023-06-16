ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки "Шахеди". У ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони за добу

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 07:50
Не тільки "Шахеди". У ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони за добу Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові знищили протягом доби два іранські ударні дрони "Шахед", які російські окупанти застосовували для нічної атаки, а також перед цим збили інші типи безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що 2 баражуючі боєприпаси (іранські дрони "Shahed-136/131") були ліквідовані вночі на південному напрямку, а саме в Миколаївській області.

Крім того, за минулу добу силами та засобами ППО ЗСУ було знищено

  • ворожий ударний дрон "Ланцет",
  • "Орлан-10",
  • "Орлан-30",
  • "Zala",
  • один БПЛА не встановленого типу.

"Авіацією Повітряних Сил минулої доби 15 червня вчинено десять групових авіаударів за позиціями російських окупаційних військ", - передали у Повітряних силах.

Атаки дронів по Україні

Російські загарбники для своїх повітряних атак по українських містах, крім ракет, активно застосовують іранські ударні дрони типу "Шахед". Цієї ночі окупанти під час чергової атаки випустили 2 дрони-камікадзе, які були збиті.

Під час минулої масовано атаки в Одеській області ППО ЗСУ знищена всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.

Тоді загалом росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів ПВО Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом