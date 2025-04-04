Втрати Росії на війні: за добу мінус 1380 окупантів та десятки одиниць техніки
Втрати Росії на фронті перевищили вже 920 тисяч осіб. За останню добу українські захисники ліквідували ще 1380 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 4 квітня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 920950 (+1380) осіб,
- танків - 10528 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 21932 (+30) од,
- артилерійських систем - 25663 (+38) од,
- РСЗВ - 1349 (+1) од,
- засоби ППО - 1123 од,
- літаків - 370 од,
- гелікоптерів - 335 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31669 (+72),
- крилаті ракети - 3123,
- кораблі /катери - 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42841 (+66) од,
- спеціальна техніка - 3787 од.
Варто зазначити, що російський режим приховує втрати окупаційних сил на війні проти України. Замовчуються як втрати серед живої сили, так і техніки.
Як раніше повідомляло Міноборони, рекордним за втратами РФ був грудень 2024 року. Минулого місяця, у березні, безповоротні і санітарні втрати російської армії склали 41 160 осіб.
Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі порівняв втрати РФ в Україні з цілим танковим корпусом США.
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