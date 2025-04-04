Потери России на войне: за сутки минус 1380 оккупантов и десятки единиц техники

Потери России на фронте превысили уже 920 тысяч человек. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1380 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 апреля 2025 года ориентировочно составили:

Стоит отметить, что российский режим скрывает потери оккупационных сил на войне против Украины. Замалчиваются как потери среди живой силы, так и техники.

Как ранее сообщало Минобороны, рекордным по потерям РФ был декабрь 2024 года. В прошлом месяце, в марте, безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 41 160 человек.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США.

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