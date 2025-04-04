Потери России на войне: за сутки минус 1380 оккупантов и десятки единиц техники
Потери России на фронте превысили уже 920 тысяч человек. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1380 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 4 апреля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 920950 (+1380) чел,
- танков - 10528 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 21932 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 25663 (+38) ед,
- РСЗО - 1349 (+1) ед,
- средства ПВО - 1123 ед,
- самолетов - 370 ед,
- вертолетов - 335 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31669 (+72),
- крылатые ракеты - 3123,
- корабли / катера - 28 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42841 (+66) ед,
- специальная техника - 3787 ед.
Стоит отметить, что российский режим скрывает потери оккупационных сил на войне против Украины. Замалчиваются как потери среди живой силы, так и техники.
Как ранее сообщало Минобороны, рекордным по потерям РФ был декабрь 2024 года. В прошлом месяце, в марте, безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 41 160 человек.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США.
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