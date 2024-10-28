Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, - розвідка Естонії

За його словами, Росія просунулася неподалік міста Часів Яр і на лиманському напрямку в Донецькій області. Однак це просування стало можливим лише через масовані бомбардування із застосуванням планерувальних бомб, дронів-камікадзе та далекобійних засобів ураження.

"Цього ефекту досягають завдяки так званим м'ясним штурмам, під час яких Росія цинічно витрачає свій особовий склад. Втрати у Росії досить великі. Цього місяця, схоже, Росія зазнає одні з найбільших втрат. За нашими оцінками, за місяць противник втратить приблизно 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими", - додав Кессельманн.

Раніше ми писали, що за останню добу з 27 на 28 жовтня, росіяни втратили на фронті 1680 солдатів, 7 танків і 100 одиниць автомобільної техніки.

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