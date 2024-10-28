UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, - розвідка Естонії

Ілюстративне фото: в Естонії назвали втрати росія в Україні у жовтні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Втрати Росії на фронті в Україні за підсумками жовтня сягнуть 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими. Це сталось через м'ясні штурми росіян.

Про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн, пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, Росія просунулася неподалік міста Часів Яр і на лиманському напрямку в Донецькій області. Однак це просування стало можливим лише через масовані бомбардування із застосуванням планерувальних бомб, дронів-камікадзе та далекобійних засобів ураження. 

"Цього ефекту досягають завдяки так званим м'ясним штурмам, під час яких Росія цинічно витрачає свій особовий склад. Втрати у Росії досить великі. Цього місяця, схоже, Росія зазнає одні з найбільших втрат. За нашими оцінками, за місяць противник втратить приблизно 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими", - додав Кессельманн.

Раніше ми писали, що за останню добу з 27 на 28 жовтня, росіяни втратили на фронті 1680 солдатів, 7 танків і 100 одиниць автомобільної техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні