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Потери России в Украине в октябре одни из самых больших, - разведка Эстонии

Иллюстративное фото: в Эстонии назвали потери россия в Украине в октябре (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Потери России на фронте в Украине по итогам октября составят 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. Это произошло из-за мясных штурмов россиян.

Об этом заявил командующий Центр военной разведки Эстонии Янек Кессельманн, пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, Россия продвинулась недалеко от города Часов Яр и на лиманском направлении в Донецкой области. Однако это продвижение стало возможным только из-за массированных бомбардировок с применением планировочных бомб, дронов-камикадзе и дальнобойных средств поражения.

"Этого эффекта достигают благодаря так называемым мясным штурмам, во время которых Россия цинично тратит свой личный состав. Потери в России достаточно велики. В этом месяце, похоже, Россия терпит одни из самых больших потерь. По нашим оценкам, за месяц противник потеряет примерно 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми", - добавил Кессельманн.

Ранее мы писали, что за последние сутки с 27 на 28 октября россияне потеряли на фронте 1680 солдат, 7 танков и 100 единиц автомобильной техники.

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Война в Украине